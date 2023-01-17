Агапов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1799 ст.
Дата смерти09.07.1799 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1799 ст.
Отец: Агапов Андрей Никитич
Мать: Агапова Анна Семеновна
Восприемник: отставной казак Семен Белугин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 13 номер 22
Смерть
09.07.1799 ст.
умер в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 22 номер 26