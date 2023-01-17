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Агапов Василий Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.04.1799 ст.

Дата смерти

09.07.1799 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1763 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1799 ст.

Отец: Агапов Андрей Никитич

Мать: Агапова Анна Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: отставной казак Семен Белугин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 13 номер 22
Смерть
09.07.1799 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 22 номер 26
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