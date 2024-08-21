Абрамов Дмитрий Иванович
Место рожденияШумбут
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Абрамов Алесандр Дмитриевич
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Степановна
Смерть
Неизвестно