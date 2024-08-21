Абрамов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Дмитрий Иванович

Место рождения

Шумбут

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Абрамов Алесандр Дмитриевич

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Абрамов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Степановна

Смерть
Неизвестно

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