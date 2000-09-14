Ягуткин Артём Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягуткин Артём Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.2000

Пол

Мужской

Отец

1989 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2000

Отец: Ягуткин Станислав Олегович

Мать: Фетисова Наталья

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