Звонких Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Богомолов Мирон Федорович
Мать ребёнка: Богомолова Дарья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ступина-Выдрина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Богомолова Дарья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ботыкина Мавра Федоровна
Мать ребёнка: Богомолова Дарья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно