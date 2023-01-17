Звонких Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонких Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Богомолов Мирон Федорович

Мать ребёнка: Богомолова Дарья Кондратьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ступина-Выдрина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Богомолова Дарья Кондратьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ботыкина Мавра Федоровна

Мать ребёнка: Богомолова Дарья Кондратьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Дарья Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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