Жиренкина Акилина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиПосле 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1858 ст.
Отец ребёнка: Жиренкин Федор Яковлев
Рождение ребёнка
14.03.1863 ст.
Отец ребёнка: Жиренкин Федор Яковлев
Рождение ребёнка
01.06.1865 ст.
Отец ребёнка: Жиренкин Федор Яковлев
Рождение ребёнка
16.04.1868 ст.
Дочь: Жиренкина Ирина Федорова
Отец ребёнка: Жиренкин Федор Яковлев
Рождение ребёнка
18.07.1873 ст.
Дочь: Жиренкина Мария Федорова
Отец ребёнка: Жиренкин Федор Яковлев
Рождение ребёнка
09.04.1878 ст.
Отец ребёнка: Жиренкин Федор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1878