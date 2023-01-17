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Жиренкина Акилина Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

После 1878

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1858 ст.

Сын: Жиренкин Андрей Федоров

Отец ребёнка: Жиренкин Федор Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.03.1863 ст.

Сын: Жиренкин Алексей Федоров

Отец ребёнка: Жиренкин Федор Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.06.1865 ст.

Сын: Жиренкин Никита Федоров

Отец ребёнка: Жиренкин Федор Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.04.1868 ст.

Дочь: Жиренкина Ирина Федорова

Отец ребёнка: Жиренкин Федор Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.07.1873 ст.

Дочь: Жиренкина Мария Федорова

Отец ребёнка: Жиренкин Федор Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.04.1878 ст.

Сын: Жиренкин Василий Федоров

Отец ребёнка: Жиренкин Федор Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиренкин Федор Яковлев

Смерть
После 1878
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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