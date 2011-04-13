Novikoff Samuel Brent — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Novikoff Samuel Brent

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1945

Дата смерти

13.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1945

Отец: Novikoff Samuel Davidavich

Мать: Novikoff Anastasia Pavelania

Место жительства
01.12.1998
14 Novikoff Mountain Rd, Republic, Washington 99166-9538, USA
Место жительства
Неизвестно
95 PO Box, Beavercreek, Oregon 97004-0095, USA
Место жительства
Неизвестно
16642 S Annette Dr, Oregon City, Oregon 97045-9101, USA
Место жительства
Неизвестно
Republic, Washington 99166, USA
Смерть
13.04.2011
Oregon
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