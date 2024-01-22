Семенова (Курдычко) Ксения Киприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1908
Сын: Семенов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
11.08.1911
Сын: Семенов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Семенова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
23.12.1914
Дочь: Семенова Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
25.06.1916
Сын: Семенов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно