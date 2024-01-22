Семенова (Курдычко) Ксения Киприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова (Курдычко) Ксения Киприяновна

Семенова (Курдычко) Ксения Киприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1908

Сын: Семенов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
11.08.1911

Сын: Семенов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Семенова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Семенов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
23.12.1914

Дочь: Семенова Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Семенов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Семенов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close