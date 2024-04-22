Варвара Алексеева
Место рождения
Дата рождения02.12.1821 ст.
Дата смерти15.08.1845 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1821 ст.
Бракосочетание
30.01.1838 ст.
Муж: Лаврентий Андреев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1840 ст.
Дочь: Домника Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Андреев
Рождение ребёнка
22.04.1841 ст.
Сын: Яков Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Андреев
Рождение ребёнка
27.01.1844 ст.
Дочь: Аксинья Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Андреев
Смерть
15.08.1845 ст.
От сляглой