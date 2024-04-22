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Варвара Алексеева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.12.1821 ст.

Дата смерти

15.08.1845 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.01.1838 ст.

Муж: Лаврентий Андреев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1840 ст.

Дочь: Домника Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.04.1841 ст.

Сын: Яков Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.01.1844 ст.

Дочь: Аксинья Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
15.08.1845 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От сляглой
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