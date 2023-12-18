Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1919
Дочь: Сокуренко Ирина Сидоровна
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонила Сидоровна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Сидорович
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
Неизвестно