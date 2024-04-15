Кузнецова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Анна Петровна

Кузнецова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
20.07.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Мокрина Михайловна Кулакова
Восприемник
04.10.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Михайловна Кулакова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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