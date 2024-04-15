Кузнецова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
20.07.1895 ст.
Мокрина Михайловна Кулакова
Восприемник
04.10.1898 ст.
Пелагея Михайловна Кулакова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно