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Тихонова Марфа Филипповна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.10.1918

Дочь: Тихонова Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Константинович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.02.1920

Дочь: Тихонова Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Константинович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Кузьма Константинович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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