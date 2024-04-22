Тихонова Марфа Филипповна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
20.10.1918
Дочь: Тихонова Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Константинович
Рождение ребёнка
27.02.1920
Дочь: Тихонова Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно