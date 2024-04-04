Афанасьева Акулина Селиверстова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Афанасьева Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Афанасьев Тимофей Сергеев
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров
Рождение ребёнка
1863
Сын: Афанасьев-Калабин Прокопий Сергеев
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Тушина (Афанасьева) Агафия Сергеева
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров
Смерть
Неизвестно