Афанасьева Акулина Селиверстова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Акулина Селиверстова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Ефим Сергеев

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Макар Сергеев

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Сергей Фёдоров

Рождение ребёнка
1845

Сын: Афанасьев Иван Сергеев

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Афанасьева Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Афанасьев Тимофей Сергеев

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров

Рождение ребёнка
1863

Сын: Афанасьев-Калабин Прокопий Сергеев

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Тушина (Афанасьева) Агафия Сергеева

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Фёдоров

Смерть
Неизвестно

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