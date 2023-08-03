Мотюкова Матрона Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Мотюков Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Мотюков Иван Фатеевич
Рождение ребёнка
02.04.1840 ст.
Отец ребёнка: Мотюков Иван Фатеевич
Рождение ребёнка
20.07.1844 ст.
Дочь: Панюшкина (Мотюкова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Мотюков Иван Фатеевич
Смерть
Неизвестно