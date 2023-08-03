Мотюкова Матрона Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотюкова Матрона Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотюков Иван Фатеевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Мотюков Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Мотюков Иван Фатеевич

Рождение ребёнка
02.04.1840 ст.

Сын: Мотюков Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Мотюков Иван Фатеевич

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1844 ст.

Дочь: Панюшкина (Мотюкова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Мотюков Иван Фатеевич

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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