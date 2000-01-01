(Кашина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кашина) Анна

(Кашина) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1919

Отец: Кашин Петр

Мать: Кашина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close