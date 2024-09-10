Мурзина Евдокия Назаровна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Евдокия Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Степан Харитонович

Рождение ребёнка
05.10.1850

Сын: Мурзин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Мурзин Степан Харитонович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Саламатова (Мурзина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Мурзин Степан Харитонович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.01.1855

Сын: Мурзин Ефим Степанович

Отец ребёнка: Мурзин Степан Харитонович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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