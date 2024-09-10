Мурзина Евдокия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1850
Сын: Мурзин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Мурзин Степан Харитонович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Саламатова (Мурзина) Анна Степановна
Отец ребёнка: Мурзин Степан Харитонович
Рождение ребёнка
19.01.1855
Отец ребёнка: Мурзин Степан Харитонович
Смерть
Неизвестно