Котов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Котов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Герасим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Антон

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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