Котов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Котов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Герасим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Антон
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно