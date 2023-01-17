Захарова Феврония Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Феврония Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1859 ст.

Сын: Захаров Семион Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Рождение ребёнка
14.04.1863 ст.

Сын: Захаров Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1865 ст.

Сын: Захаров Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1865 ст.

Сын: Захаров Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1868 ст.

Сын: Захаров Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1871 ст.

Сын: Захаров Федор Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Рождение ребёнка
07.11.1873 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1875

Сын: Захаров Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1877 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Василий Осифович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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