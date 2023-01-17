Захарова Феврония Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1859 ст.
Сын: Захаров Семион Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Рождение ребёнка
14.04.1863 ст.
Сын: Захаров Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Рождение ребёнка
11.08.1865 ст.
Сын: Захаров Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Рождение ребёнка
11.08.1865 ст.
Сын: Захаров Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Рождение ребёнка
06.07.1868 ст.
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Рождение ребёнка
20.04.1871 ст.
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Рождение ребёнка
07.11.1873 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Рождение ребёнка
27.07.1875
Сын: Захаров Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Рождение ребёнка
11.12.1877 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно