Шиловский Руслан Александрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1980
Рождение ребёнка
15.06.?
Сын: Шиловский Даниил Русланович
Мать ребёнка: Шиловская Юлия Ю
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.?
Дочь: Шиловская Вероника Руслановна
Мать ребёнка: Шиловская Юлия Ю
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шиловская Юлия Ю