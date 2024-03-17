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Шиловский Руслан Александрович

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Место рождения

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область

Дата рождения

20.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1980

Отец: Шиловский Александр Николаевич

Мать: Шиловская-Аверина Надежда Борисовна

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
15.06.?

Сын: Шиловский Даниил Русланович

Мать ребёнка: Шиловская Юлия Ю

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.?

Дочь: Шиловская Вероника Руслановна

Мать ребёнка: Шиловская Юлия Ю

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиловская Юлия Ю

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