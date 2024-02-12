Шиловская Юлия Ю — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиловская Юлия Ю

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.?

Дочь: Шиловская Вероника Руслановна

Отец ребёнка: Шиловский Руслан Александрович

Рождение ребёнка
15.06.?

Сын: Шиловский Даниил Русланович

Отец ребёнка: Шиловский Руслан Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиловский Руслан Александрович

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