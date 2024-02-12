Шиловская Юлия Ю
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.?
Дочь: Шиловская Вероника Руслановна
Отец ребёнка: Шиловский Руслан Александрович
Рождение ребёнка
15.06.?
Сын: Шиловский Даниил Русланович
Отец ребёнка: Шиловский Руслан Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно