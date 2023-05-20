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Липкин Андрей Леонтьевич

Место рождения

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Липкин Леонтий Иванович

Мать: Липкина Параскева Егоровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Липкина Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Липкина Евдокия Егоровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Липкина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Липкина Евдокия Егоровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Липкина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Липкина Евдокия Егоровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Липкина Анисья Андреевна

Мать ребёнка: Липкина Евдокия Егоровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Липкина Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Липкина Евдокия Егоровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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