Липкин Андрей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липкина Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Липкина Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Липкина Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Липкина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Липкина Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Липкина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Липкина Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Липкина Анисья Андреевна
Мать ребёнка: Липкина Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Липкина Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Липкина Евдокия Егоровна
Смерть
Неизвестно