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Семенов Григорий Фролович

Место рождения

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Семенов Флор (Фрол) Игнатьевич

Мать: не указана

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/155
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.

Сын: Семенов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/5e6b1790-ca3a-4439-9fe6-d7b5148d81bf/49
Смерть
Неизвестно

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