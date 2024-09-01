Семенов Григорий Фролович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Семенов Флор (Фрол) Игнатьевич
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/155
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.
Мать ребёнка: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/5e6b1790-ca3a-4439-9fe6-d7b5148d81bf/49
Смерть
Неизвестно