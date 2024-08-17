Гударев Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гударев Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Матур, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гударев Сергей Васильевич

Мать: Гударева Александра Владимировна

Матур, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гударева Анна Владимировна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гударева Анна Владимировна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гударева Анна Владимировна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гударева Анна Владимировна

Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
04.08.2006

Жена: Гударева Анна Владимировна

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