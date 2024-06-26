Гударева (Тенешева) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гударева (Тенешева) Анна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

НС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гударев Дмитрий Сергеевич

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гударев Дмитрий Сергеевич

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гударев Дмитрий Сергеевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гударев Дмитрий Сергеевич

Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
04.08.2006

Муж: Гударев Дмитрий Сергеевич

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