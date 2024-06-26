Гударева (Тенешева) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
04.08.2006