Песегова Агрипина Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПесегова Агрипина Радионова

Песегова Агрипина Радионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песегов Егор Петров

Рождение ребёнка
07.08.1821

Дочь: (Песегов) Тенуса Егорова

Отец ребёнка: Песегов Егор Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Песегова) Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Песегов Егор Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.03.1824

Дочь: (Песегова) Тёкла Егорова

Отец ребёнка: Песегов Егор Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.11.1824

Дочь: (Песегов) Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Песегов Егор Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.09.1828

Дочь: (Песегова) Анна Егорова

Отец ребёнка: Песегов Егор Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.