Песегова Агрипина Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Песегов Егор Петров
Рождение ребёнка
07.08.1821
Дочь: (Песегов) Тенуса Егорова
Отец ребёнка: Песегов Егор Петров
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Песегова) Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Песегов Егор Петров
Рождение ребёнка
?.03.1824
Дочь: (Песегова) Тёкла Егорова
Отец ребёнка: Песегов Егор Петров
Рождение ребёнка
21.11.1824
Дочь: (Песегов) Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Песегов Егор Петров
Рождение ребёнка
04.09.1828
Дочь: (Песегова) Анна Егорова
Отец ребёнка: Песегов Егор Петров
Смерть
Неизвестно