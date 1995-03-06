Тетерина (Дмитриева-Мамонова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Дмитриева-Мамонова) Наталья Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.11.1914

Дата смерти

06.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914

Отец: Дмитриев-Мамонов Пётр Александрович

Мать: Дмитриева-Мамонова (Ольга Сергеевна Хлопотникова) Ольга Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1933

Муж: Тетерин Александр Павлович

Рождение ребёнка
31.05.1935

Дочь: Нижарадзе (Тетерина) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Тетерин Александр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1937

Сын: Тетерин Георгий Александрович

Отец ребёнка: Тетерин Александр Павлович

Рождение ребёнка
02.08.1939

Дочь: Баташова (Тетерина) Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Тетерин Александр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.05.1941

Сын: Тетерин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Тетерин Александр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.03.1995
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

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