Тетерина (Дмитриева-Мамонова) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения05.11.1914
Дата смерти06.03.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914
Отец: Дмитриев-Мамонов Пётр Александрович
Мать: Дмитриева-Мамонова (Ольга Сергеевна Хлопотникова) Ольга Сергеевна
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
31.05.1935
Дочь: Нижарадзе (Тетерина) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Тетерин Александр Павлович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Тетерин Георгий Александрович
Отец ребёнка: Тетерин Александр Павлович
Рождение ребёнка
02.08.1939
Дочь: Баташова (Тетерина) Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Тетерин Александр Павлович
Рождение ребёнка
12.05.1941
Сын: Тетерин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Тетерин Александр Павлович
Смерть
06.03.1995
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область