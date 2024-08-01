Шулепова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

28.10.1823

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1796 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Василий

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Шулепов Яков

Отец ребёнка: Шулепов Василий

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Шулепов Афонасий

Отец ребёнка: Шулепов Василий

Смерть
28.10.1823

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