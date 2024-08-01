Шулепова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти28.10.1823
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулепов Василий
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Шулепов Яков
Отец ребёнка: Шулепов Василий
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Шулепов Афонасий
Отец ребёнка: Шулепов Василий
Смерть
28.10.1823