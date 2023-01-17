Копасова (Суханова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копасова (Суханова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Суханов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копасов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Копасов Александр

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копасов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Копасов Александр

Котлас, Котлас, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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