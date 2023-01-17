Копасова (Суханова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Суханов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копасов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Копасов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копасов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Копасов Александр
Смерть
Неизвестно