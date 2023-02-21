Копасов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копасов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копасов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Копасова Лидия Васильевна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копасов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Копасова Лидия Васильевна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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