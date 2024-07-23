Сазонова (Обухова) Акулина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Обухова) Акулина Павловна

Место рождения

Юрминка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

06.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Обухов Павел Андреевич

Мать: Обухова Матрена Ивановна

Юрминка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Петр Фомич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сазонов Георгий (Егор) Петрович

Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Казимирова (Сазонова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.12.1909

Сын: Сазонов Иван Петрович

Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.04.1912

Сын: Сазонов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.10.1918

Дочь: (Сазонова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.12.1923

Сын: Сазонов Николай Петрович

Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.12.1926

Дочь: Кулишенко (Сазонова) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
06.11.1957
Монетный, Березовский, Свердловская область

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