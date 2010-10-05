Шевцов Игорь Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов Игорь Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.2010

Дочь: Шевцова Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.2013

Дочь: Шевцова Анна Игоревна

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Рождение ребёнка
23.02.2021

Дочь: Шевцова Элина Игоревна

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Бракосочетание
Неизвестно

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