Шевцов Игорь Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.2010
Дочь: Шевцова Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.2013
Дочь: Шевцова Анна Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.2021
Дочь: Шевцова Элина Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности