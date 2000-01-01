Русаков Александр Эдгарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Александр Эдгарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Русакова Ольга Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Денис Александрович

Мать ребёнка: Русакова Ольга Кузьмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Ольга Кузьмовна

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