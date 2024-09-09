Безсонова Федосья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Безсонова Федосья Афанасьевна
Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Безсонов Филипп Афанасьевич
Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Безсонов Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Безсонова Ефямка? Афанасьевна
Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Безсонова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Безсонова Дарья Афанасьевна
Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович
Смерть
Неизвестно