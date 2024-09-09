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Безсонова Федосья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов Афанасий Захарович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Безсонова Федосья Афанасьевна

Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Безсонов Филипп Афанасьевич

Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Безсонов Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Безсонова Ефямка? Афанасьевна

Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Безсонова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Безсонов А? Афанасьевич

Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Безсонова Дарья Афанасьевна

Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Захарович

Смерть
Неизвестно

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