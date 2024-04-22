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Чупин Алексей

Место рождения

Чупина, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Чупин Тимофей

Мать: не указана

Чупина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Чупина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Чупин Федор

Мать ребёнка: не указана

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Настасья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Чупина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ефимия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Чупина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Чупин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Чупина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Чупин Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Чупина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Колпаков Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Чупина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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