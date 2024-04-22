Чупин Алексей
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Чупин Тимофей
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Чупин Федор
Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Настасья Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
1853
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Колпаков Пелагея Алексеевна
Смерть
Неизвестно