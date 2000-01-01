Устименко Мелания Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устименко Мелания Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устименко Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Устименко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устименко Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Устименко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Устименко Алексей

Смерть
Неизвестно
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