Prints (Pilt) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Prints Priit
Отец ребёнка: Prints Lembit
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Prints Lembit
Рождение ребёнка
13.11.1968
Сын: Prints Raimond
Отец ребёнка: Prints Lembit
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond