Prints (Pilt) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Prints (Pilt) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Prints Priit

Отец ребёнка: Prints Lembit

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Prints Lembit

Рождение ребёнка
13.11.1968

Сын: Prints Raimond

Отец ребёнка: Prints Lembit

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

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