Вавилов Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.2014

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2014

Отец: Вавилов Евгений Викторович

Мать: Вавилова Анна

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