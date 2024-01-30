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Володя
Володя
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1950
Пол
Мужской
Отец
Сергей
Мать
(Гаврилова) Зоя Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец:
Сергей
Мать:
Зоя Ивановна
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