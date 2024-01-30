Володя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Сергей

Мать: Зоя Ивановна

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