Гудыма Сидор Моисеевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1924
Дата смерти01.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1953
Жена: Мазур Ефросинья Ивановна
Сахновищенский район
Рождение ребёнка
22.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазур Ефросинья Ивановна
Сайгатка, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
01.12.1993
Чайковский, Чайковский, Пермский край