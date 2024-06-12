Гудыма Сидор Моисеевич 24.01.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гудыма Сидор Моисеевич

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Место рождения

Пеньковка, Вінницька область

Дата рождения

24.01.1924

Дата смерти

01.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Пеньковка, Вінницька область
Бракосочетание
1953

Жена: Мазур Ефросинья Ивановна

Сахновищенский район
Рождение ребёнка
22.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазур Ефросинья Ивановна

Сайгатка, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
01.12.1993
Чайковский, Чайковский, Пермский край

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