Бажин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажин Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1976

Отец: Бажин Николай Алексеевич

Мать: Бажина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.2005

Сын: Бажин Владислав Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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