Бажин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1976
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1976
Отец: Бажин Николай Алексеевич
Мать: Бажина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.2005
Сын: Бажин Владислав Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности