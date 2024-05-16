Первова (Добровольская) Александра Викентьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Первова (Добровольская) Александра Викентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Первова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Первов Петр Федорович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
1921

Муж: Первов Петр Федорович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Первова) Анна

Отец ребёнка: Первов Петр Федорович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1925

Сын: Первов Петр Петрович

Отец ребёнка: Первов Петр Федорович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1927

Сын: Первов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Первов Петр Федорович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1933

Сын: Первов Николай Петрович

Отец ребёнка: Первов Петр Федорович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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