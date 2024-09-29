Оботурова Евдокия (Авдотья) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оботурова Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

08.12.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1812 ст.

Муж: Оботуров Осип Иванович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Оботуров Андрей Осипович

Отец ребёнка: Оботуров Осип Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Оботуров Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Оботуров Осип Иванович

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Оботуров Василий Осипович

Отец ребёнка: Оботуров Осип Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1830 ст.

Сын: Оботуров Алексей Осипович

Отец ребёнка: Оботуров Осип Иванович

Говорово, Вологодский район, Северный край
Смерть
08.12.1868 ст.
Говорово, Вологодский район, Северный край
От удушья

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