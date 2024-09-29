Оботурова Евдокия (Авдотья) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти08.12.1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1812 ст.
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Оботуров Осип Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Оботуров Дмитрий Осипович
Отец ребёнка: Оботуров Осип Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Оботуров Василий Осипович
Отец ребёнка: Оботуров Осип Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1830 ст.
Сын: Оботуров Алексей Осипович
Отец ребёнка: Оботуров Осип Иванович
Смерть
08.12.1868 ст.
От удушья