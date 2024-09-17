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(Филинова) Анна Ивановна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1911

Отец: Филипов Иван Яковлевич

Мать: Филинова Мария Степановна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1911 год | ГАВО Ф.496, Оп.38, Д.93 Стр.87-177 | 74
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
08.12.1911
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1911 год | ГАВО Ф.496, Оп.38, Д.93 Стр.87-177 | 74
Смерть
Неизвестно

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