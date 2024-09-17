(Филинова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1911
Отец: Филипов Иван Яковлевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1911 год | ГАВО Ф.496, Оп.38, Д.93 Стр.87-177 | 74
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.12.1911
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1911 год | ГАВО Ф.496, Оп.38, Д.93 Стр.87-177 | 74
Смерть
Неизвестно