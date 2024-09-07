Панферов Матвей Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Панферов Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1909 ст.
Рождение ребёнка
05.01.1912
Сын: Панферов Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Панферова (Игумнова) Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Панферова (Игумнова) Екатерина Ильинична
Смерть
Неизвестно