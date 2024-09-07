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Панферов Матвей Семенович

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Место рождения

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Панферов Семен

Мать: не указана

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.10.1909 ст.

Жена: Панферова (Игумнова) Екатерина Ильинична

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Панферов Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Панферова (Игумнова) Екатерина Ильинична

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Панферов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Панферова (Игумнова) Екатерина Ильинична

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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