Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Трясоногов Николай
Трясоногов Николай
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Трясоногова Ольга Сергеевна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать:
Трясоногова Ольга Сергеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия