Пашкова (Ильина) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова (Ильина) Антонина Федоровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1960

Отец: Ильин Федор Васильевич

Мать: Ильина Раиса Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Сергей Константинович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1988

Сын: Пашков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Пашков Сергей Константинович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1994

Дочь: Пашкова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Пашков Сергей Константинович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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