Пашкова (Ильина) Антонина Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1960
Отец: Ильин Федор Васильевич
Мать: Ильина Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1988
Сын: Пашков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Пашков Сергей Константинович
Рождение ребёнка
17.07.1994
Дочь: Пашкова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Пашков Сергей Константинович