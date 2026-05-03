Лазарев Антон Петрович (Лазаревич) Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазарев Антон Петрович (Лазаревич)

Автор
АВ
Вадимовна А.

мужской, родился Около 1850, Осинки, Станковская волость, Вязниковский уезд

умер Неизвестно

Мать
Жена Лазарева ЛазаряОколо 1855 г.р.
Отец
Лазарев Лазарь ПахомовичОколо 1830 г.р.
Дети
Ханина (Лазарева) Мария Антоновна1875 г.р.
Рябова (Лазарева) Анна АнтоновнаОколо 01.09.1884 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Лазарев Лазарь Пахомович

Мать: Жена Лазарева Лазаря

Осинки, Станковская волость, Вязниковский уезд

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ханина (Лазарева) Мария Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Осинки, Станковская волость, Вязниковский уезд

Рождение ребёнка
Около 01.09.1884

Дочь: Рябова (Лазарева) Анна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Осинки, Станковская волость, Вязниковский уезд

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Бузулука Троицкого собора; церкви Николаевской; села Палимовка за 1884 г. ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №468, стр. 39

Рождение ребёнка
Около 01.03.1887

Сын: Лазарев Николай Антонович

Мать ребёнка: не указана

Осинки, Станковская волость, Вязниковский уезд

Оренбургской области города Бузулука

Рождение ребёнка
22.04.1893

Сын: Лазарев Владимир Антонович

Мать ребёнка: не указана

Осинки, Станковская волость, Вязниковский уезд

Смерть
Неизвестно

Похороны
Неизвестно
Архидиаконский, Станковская волость, Вязниковский уезд

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