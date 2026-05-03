Лазарев Антон Петрович (Лазаревич)
мужской, родился Около 1850, Осинки, Станковская волость, Вязниковский уезд
умер Неизвестно
МатьЖена Лазарева ЛазаряОколо 1855 г.р.
ОтецЛазарев Лазарь ПахомовичОколо 1830 г.р.
Дети
Ханина (Лазарева) Мария Антоновна1875 г.р.
Рябова (Лазарева) Анна АнтоновнаОколо 01.09.1884 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Около 1850
Отец: Лазарев Лазарь Пахомович
Мать: Жена Лазарева Лазаря
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ханина (Лазарева) Мария Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.09.1884
Дочь: Рябова (Лазарева) Анна Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.03.1887
Сын: Лазарев Николай Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1893
Сын: Лазарев Владимир Антонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Архидиаконский, Станковская волость, Вязниковский уезд