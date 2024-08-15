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Волженина Марфа Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Козьма Васильев

Отец ребёнка: Волженин Василий Лаверов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Харитон Васильев

Отец ребёнка: Волженин Василий Лаверов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Василий Лаверов

Рождение ребёнка
04.08.1880 ст.

Дочь: Волженина Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Волженин Василий Лаверов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.01.1882

Сын: Волженин Василий Васильев

Отец ребёнка: Волженин Василий Лаверов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.05.1887

Дочь: Волженина Елена Васильева

Отец ребёнка: Волженин Василий Лаверов

Рождение ребёнка
01.03.1891

Дочь: Волженина Мария Васильева

Отец ребёнка: Волженин Василий Лаверов

Смерть
Неизвестно

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