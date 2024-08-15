Волженина Марфа Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волженин Василий Лаверов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Харитон Васильев
Отец ребёнка: Волженин Василий Лаверов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1880 ст.
Дочь: Волженина Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Волженин Василий Лаверов
Рождение ребёнка
22.01.1882
Сын: Волженин Василий Васильев
Отец ребёнка: Волженин Василий Лаверов
Рождение ребёнка
15.05.1887
Дочь: Волженина Елена Васильева
Отец ребёнка: Волженин Василий Лаверов
Рождение ребёнка
01.03.1891
Дочь: Волженина Мария Васильева
Отец ребёнка: Волженин Василий Лаверов
Смерть
Неизвестно