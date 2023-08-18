Ермоленко (Мартусевич) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Мартусевич Стефан Леонидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермоленко Мирон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермоленко Мирон
Смерть
Около 1983