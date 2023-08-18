Ермоленко (Мартусевич) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко (Мартусевич) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Мартусевич Стефан Леонидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермоленко Мирон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермоленко Мирон

Смерть
Около 1983

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