Рудакова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Рудакова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Рудаков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Рудаков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Рудаков Николай Степанович
Отец ребёнка: Рудаков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Рудаков Григорий Степанович
Отец ребёнка: Рудаков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Рудаков Пантелеймон Степанович
Отец ребёнка: Рудаков Степан Ефимович
Смерть
Неизвестно