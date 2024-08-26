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Рудакова Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Степан Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Рудакова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Рудаков Степан Ефимович

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Рудаков Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Рудаков Степан Ефимович

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Рудаков Николай Степанович

Отец ребёнка: Рудаков Степан Ефимович

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Рудаков Григорий Степанович

Отец ребёнка: Рудаков Степан Ефимович

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Рудаков Пантелеймон Степанович

Отец ребёнка: Рудаков Степан Ефимович

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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