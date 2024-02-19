Киприч Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиприч Василий

Киприч Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киприч Борис

Мать ребёнка: Киприч (Литвинова) Арина Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киприч Геннадий

Мать ребёнка: Киприч (Литвинова) Арина Федосеевна

Рождение ребёнка
03.02.1944

Дочь: Сыса (Киприч) Надежда

Мать ребёнка: Киприч (Литвинова) Арина Федосеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.