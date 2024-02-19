Киприч Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киприч Борис
Мать ребёнка: Киприч (Литвинова) Арина Федосеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киприч Геннадий
Мать ребёнка: Киприч (Литвинова) Арина Федосеевна
Рождение ребёнка
03.02.1944
Дочь: Сыса (Киприч) Надежда
Мать ребёнка: Киприч (Литвинова) Арина Федосеевна